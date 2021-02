Vestibular da Unesp: segunda fase é suspensa por causa da pandemia

Em função do aumento do número de casos de covid-19 no estado, a Unesp (Universidade Estadual Paulista) decidiu suspender a segunda fase do vestibular 2021, que estava marcada para 28 de fevereiro (domingo)

Em nota, a Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular, ressaltaram "as dificuldades geradas pelo agravamento da pandemia de covid-19, especialmente em cidades com impossibilidade de aplicação de prova".

Ainda não foi definida nova data para a realização da segunda prova do vestibular da Unesp.

Mais de 35 mil estudantes fariam a prova neste domingo. Neste ano, a universidade oferece 7.630 vagas em 23 cidades do estado de São Paulo.