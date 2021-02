Vacina Covax desembarca em Gana

A ação Covax Facility, coordenada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), entregou ontem seu primeiro lote de vacinas contra a covid-19. O país escolhido foi Gana, na África Ocidental, que recebeu 600 mil doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca.

O carregamento faz parte de uma entrega inicial de lotes produzidos pelo Instituto Serum, da Índia. Na primeira fase, serão priorizados países com renda média ou baixa, conforme comunicado da ONU com a Unicef.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, Gana, com cerca de 30 milhões de habitantes, soma 81.245 casos de covid-19 e 584 mortes.

A Covax Facility conta com a adesão de cerca de 150 países, incluindo o Brasil, e tem como objetivo arrecadar fundos para a entrega e desenvolvimento mais rápidos de imunizantes contra o coronavírus Sars-CoV-2. O grupo também pretende beneficiar nações sem condições financeiras de comprar as vacinas.

A expectativa é enviar 2,3 bilhões de doses aos países-membros até o fim deste ano. No Brasil, a expectativa é receber 10 milhões de doses até o fim de junho.

O início dos envios, porém, depende de contrato envolvendo a Opas (Organização Panamericana de Saúde), a Unicef e os fabricantes das vacinas. A previsão é que assinatura ocorra nos próximos dias.

Chile lidera corrida pela imunização na AL

O bom planejamento na compra de imunizantes contra a covid-19 e a estrutura centralizada fizeram com que o Chile garantisse doses suficientes para vacinar duas vezes sua população e se tornar o único país da América do Sul com mais de 10% de habitantes imunizados até meados de fevereiro.

A nação foi a primeira da região a começar a imunização em massa. Até o momento, 14% da população de 19,12 milhões já foi vacinada, o que equivale a 3,09 milhões de pessoas. O plano é chegar a 5 milhões até o fim de março, e 15 milhões até o fim de julho.

Em todo o mundo, o país fica atrás apenas de Israel (49%), Reino Unido (25%), Bahrein (16%) e Estados Unidos (14%). A razão para isso está, entre outros fatores, no planejamento.

“O Chile negociou mais cedo do que outros países e começou a vacinação em um ritmo muito forte”, afirmou Moisés Marques, professor de relações internacionais da Fesp (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo).

A maior parte das doses foi adquirida da chinesa Sinovac: 4 milhões já foram entregues e outras 4,5 milhões devem chegar entre os dias 25 e 26. O governo chileno conta também com imunizantes produzidos pela AstraZeneca, Pfizer e Johnson & Johnson. METRO com Estadão Conteúdo