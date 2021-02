Quina pode pagar R$ 10 milhões; veja as dezenas

O concurso 5500 da Quina pode pagar R$ 10 milhões ao sortudo que adivinhar as cinco dezenas sorteadas na noite desta quinta-feira (dia 25).

Veja os números aqui:

03 – 19 – 34 – 45 – 79



No sorteio de ontem, ninguém acertou as dezenas do prêmio principal e, por isso, o prêmio acumulou.

Leia também:

Noventa e quatro apostadores, porém, fizeram a quadra e ganharam, cada um deles, R$ 7.628,86.

A Caixa Econômica Federal pagou ainda R$ 131,92 para 8.174 pessoas que acertaram três números.

Perdeu o sorteio de ontem? Recupere aqui.