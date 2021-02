Quina acumulada chega a R$ 10 milhões; saiba mais sobre sorteio

Cinco números mágicos separam você de uma bolada de R$ 10 milhões. É a Quina, que mais uma vez acumulou e pode fazer mais um milionário nesta quinta-feira.

As apostas na Quina podem ser feitas até as 19h desta quinta em qualquer casa lotérica do país ou pelo site Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No sorteio de quarta-feira, apesar de ninguém ter acertado as dezenas do prêmio principal, noventa e quatro apostadores acertaram a quadra e ganharam, cada um deles, R$ 7.628,86

A quina pagou ainda R$ 131,92 para 8.174 pessoas que acertaram apenas três números.

Clique e veja os números do sorteio anterior.