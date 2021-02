Prefeitura de São Paulo antecipa vacinação em idosos entre 80 e 84 anos para sábado

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (dia 25) que antecipará para sábado (dia 27) a vacinação de idosos com idade entre 80 e 84 anos. A imunização do grupo estava prevista para começar apenas na segunda-feira (dia 1º).

A ação ocorrerá das 8h às 17h nos cinco grandes drive-thrus da cidade. Confira os locais:

– Praça Charles Muller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste)

– Arena Corinthians (Zona Leste)

– Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul)

– Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte)

– Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste).

Além disso, a imunização também acontecerá nas 82 AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) do município, das 7h às 19h. Já as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade só começarão a atender a população acima de 80 anos na segunda-feira.

Ainda na segunda, cerca de 3.500 funcionários que atuam na linha de frente nas ações da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social com idosos e moradores em situação de rua também poderão começar a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O mesmo acontece com os funcionários autônomos da Saúde com mais de 55 anos. Entre eles estão médicos, enfermeiros e técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares e técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários.