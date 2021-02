IRPF: Receita facilita acesso à declaração pré-preenchida

Começa na segunda-feira e vai até 30 de abril o prazo para entregar a declaração de Imposto de Renda 2021. O programa e aplicativo para gerar o relatório estão disponíveis a partir de hoje.

A Receita Federal estima que 32,6 milhões de declarações sejam entregues neste ano. Veja ao lado se você se encaixa nos casos em que é necessário declarar.

A principal novidade para este ano é a facilitação ao formato de pré-preenchimento, com o próprio sistema da Receita inserindo os dados necessários com base em seu banco de informações. Neste caso, o contribuinte precisa apenas conferir os números e inserir informações ausentes. O sistema consegue resgatar renda retida na fonte, atividades imobiliárias e serviços médicos.

O formato existe desde 2014, mas estava disponível apenas para quem possuía certificado digital. Neste ano, ele poderá ser utilizado também para quem tem registro no site gov.br, que concentra serviços do governo federal. Além da senha e CPF, o contribuinte precisará realizar dupla autenticação.

No caso de pessoas que precisam declarar dependentes, a Receita permitirá o uso de procuração, que pode ser registrada digitalmente no site da instituição.

Quem quer utilizar a facilidade, porém, terá de aguardar a liberação até 25 de março.

Outra novidade prevista para este ano é a necessidade de declaração do auxílio emergencial para quem tenha recebido rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76 no ano passado. Estas pessoas terão de devolver o benefício pago pelo governo federal em guia que será gerada pela própria Receita. A estimativa é de que cerca de 3 milhões dos 70 milhões beneficiados tenham que realizar o pagamento.

A cláusula já estava prevista na lei 13.982 aprovada em abril, sobre os requisitos para ser considerado socialmente vulnerável e receber o benefício.

A Receita criou também, na ficha de Bens e Direitos, três campos para informação de criptoativos: Bitcoin, Altcoins e Demais Criptoativos.

Pagamentos

Assim como no ano passado, as restituições começam a ser pagas em maio e seguem em cinco lotes até setembro. A Receita estima que 60% das declarações são de valores restituíveis.

Não houve correção da tabela de cobrança do Imposto de Renda e não há previsão para que isso seja feito.

Não há previsão também de extensão do prazo para declaração como ocorreu no ano passado por conta da pandemia de covid-19.

A declaração pode ser feita pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda” – disponível para tablets e celulares-, baixando o programa no site da Receita ou direto no site, mas neste caso com a necessidade do certificado digital. É possível também começar em uma das plataformas e terminar em outra.

QUEM PRECISA DECLARAR:

Ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano

isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano Recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável em 2020

de renda tributável em 2020 Teve ganho com a venda de bens

Comprou ou vendeu ações na Bolsa

Recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural ou tem prejuízo rural a ser compensado

em atividade rural ou tem prejuízo rural a ser compensado Era dono de bens no total de mais de R$ 300 mil

Passou a morar no Brasil em 2020 e ficou aqui até 31 de dezembro

Vendeu imóvel e comprou outro em 180 dias , usando a isenção de IR

, usando a isenção de IR Recebeu auxílio emergencial e rendimento tributável superior a R$ 22.847,76

Desconto simplificado: Pode deduzir 20% no valor tributável, limitado a R$ 16.754,34

Declaração completa:

Limites de dedução

Dependente: R$ 2.275,08

Educação: R$ 3.561,50

Saúde: não há limite

PRAZO DE ENTREGA

Das 8h do dia 1º de março

às 23h59min59s

de 30 de abril

PRINCIPAIS

• Acesso ao modelo de pré-preenchimento com dupla autenticação no portal gov.br. Já era possível usar o formato desde 2014 com certificado digital

• Necessidade de declarar o auxílio emergencial pago ano passado pelo governo para quem teve rendimento tributável superior a R$ 22.847,76. Essas pessoas terão de devolver os valores por não se encaixarem nas regras de vulnerabilidade social para ter direito às parcelas de R$ 600 e R$ 300

• Possibilidade de enviar informação de Sobrepartilha sem a necessidade de retificar a Final de Espólio de Partilha enviada antes

• Uso de informações de e-mail e celular para avisar ao contribuinte que há mensagens sobre seu cadastro na caixa postal da Receita

• Será possível receber a restituição em conta pagamento digital

FONTE: Receita Federal