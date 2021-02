Governo de São Paulo distribui mais de 474 mil doses da vacina da Fiocruz

O governo de São Paulo está distribuindo mais de 474 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Fiocruz (Oxford/AstraZeneca) para a continuidade da campanha.

As doses chegaram no final da tarde da última quarta-feira (dia 24) e os caminhões já começaram a sair do CDL (Centro de Distribuição e Logística na capital rumo aos GVE (Grupos de Vigilância Epidemiológica). A entrega para todos os locais será concluída até amanhã, segundo estimativa do governo paulista.

Os municípios deverão retirar os respectivos quantitativos nos GVE de sua região. As prefeituras também são responsáveis por organizar o consumo de suas grades seguindo os critérios da campanha e programar o abastecimento da rede.

A vacina da Fiocruz requer aplicação de duas doses para que o esquema vacinal seja completo, com intervalo de 12 semanas entre as doses.