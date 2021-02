Estudo mostra que vacina Pfizer neutraliza variantes do coronavírus

Em um momento onde toda a comunidade científica se pergunta se as vacinas irão garantir imunização também contra as variantes do coronavírus, um estudo publicado na revista científica “Nature Medicine” mostrou que a vacina da Pfizer e BioNtech conseguiu neutralizar três variantes.

As variantes do vírus testadas são da África do Sul, Reino Unido e também mutações que ocorrem em uma das variantes que circula no Brasil.

Todas as variantes testadas tinham a mutação N501Y, cuja capacidade de transmissão é considerada maior.

Na variante da África do Sul, além da mutação N501Y foi encontrada outra, a E484K, que está associada ao enfraquecimento da ação dos anticorpos humanos. A variante identificada no estado do Amazonas, que já se alastrou por outros estados brasileiros, também apresenta essas duas mutações.

O estudo, os cientistas avaliam que é necessário avaliar de forma contínua a eficácia das vacinas contra todas as novas variantes que surgirem.