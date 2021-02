Empresa de transporte de valores abre 680 vagas de emprego no País, 85 só em SP

O Grupo Prosegur, empresa de transporte de valores e segurança, abriu 682 vagas de emprego em todo o País, sendo 85 apenas em São Paulo.

As oportunidades são para as áreas de vigilância patrimonial, vigilante de carro-forte, porteiro, auxiliar de gestão de numerário, técnico eletrônico, caixa, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, recepcionista e controlador de acesso.

A empresa conta com um plano de carreira para desenvolvimento interno do colaborador e “Universidade Corporativa” para capacitação.

Os interessados devem ter Ensino Médio completo e disponibilidade de horários.

As etapas do processo seletivo incluem entrevista por vídeo e presencial.

As inscrições devem ser feitas pelo site.