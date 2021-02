Dupla Sena 2200: veja premiação da loteria nesta quinta-feira

A Dupla Sena acumulou no sorteio da última terça-feira e para esta quarta está com um prêmio de R$ 500 mil que serão pagos aos apostadores que acertarem as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio.

As casas lotéricas recebem as apostas para a Dupla Sena até as 19h. O sorteio das loterias é feito regularmente a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No último sorteio, na terça-feira, ninguém levou o prêmio principal, mas 6 apostadores fizeram a quina no primeiro sorte e dois no segundo. Eles ganharam prêmios de R$ 5.904,96 e R$ 15.943,39, respectivamente.

Veja os números sorteados para a Dupla Sena na última terça-feira.