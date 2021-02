Chuva: CGE coloca regiões de São Paulo em estado de atenção

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo colocou algumas regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta-feira (dia 25).

Foram classificadas as zonas Sudeste, Leste e Sul. Por isso, o motorista que precisar trafegar por essas áreas deve redobrar os cuidados.

Leia também:

A Zona Leste, inclusive, chegou a registrar queda de granizo por volta das 15h40.

Áreas de instabilidade vindas de Embu-Guaçú continuam atuando na Capital. Imagens do radar meteorológico mostram precipitação moderada e forte no extremo da Zona Sul, em Parelheiros e capela do Socorro.

Também chove moderado e forte na Zona Leste, nas subprefeituras da Penha, Mooca e Aricanduva/Formosa. O mesmo quadro é observado na Zona Sudeste.

Há potencial para trovoadas e rajadas de vento, o que em conjunto com o solo encharcado pode resultar em alagamentos, queda de árvores, transbordamento de rios e deslizamentos de terra.