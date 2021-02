6 livros para entender a corrupção brasileira e formas de combatê-la

Para ampla maioria dos brasileiros, estabelecer novos mecanismos legislativos para coibir a ação dos corruptos é a melhor solução para o atual cenário político do Brasil. É o que aponta levantamento do Instituto Ipsos, que é feito todos os meses em 28 países ao redor do mundo, onde 59% dos brasileiros disseram acreditar que o país está indo "no rumo errado".

No estudo, três soluções foram apresentadas aos brasileiros: colocar no poder líderes fortes para instituir a ordem, criar regras firmes contra políticos corruptos e aplicar efetivamente as regras já existentes contra a corrupção. Comparando todas as ideias entre si, para a ampla maioria dos brasileiros, a melhor opção é a criação de regras firmes contra políticos corruptos (confira os dados completos aqui).

Deputados e Senadores – Enquanto isso, na contramão do sentimento popular, o Congresso Nacional tenta aprovar uma nova lei para aumentar a imunidade parlamentar de deputados e senadores que está sendo chamada de "PEC da impunidade'' e teve sua admissibilidade aprovada em tempo recorde pelo plenário da Câmara Federal. Na prática, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dificulta a prisão de parlamentares e também enfraquece a Lei da Ficha Limpa.

Embora o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tenha negado que o projeto seja uma "blindagem" que a Câmara está fazendo para si mesma, analistas políticos afirmam que a PEC é uma reação à prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão foi motivada por um vídeo que ele divulgou na internet com apologia ao AI-5, ato mais duro da ditadura militar, e defesa da destituição de ministros do STF. As duas pautas são inconstitucionais.

Selecionamos 6 livros sobre política e corrupção no Brasil que ajudam o leitor (e o eleitor) a entender a realidade brasileira e indicam formas de combatê-las. Confira:

1. Sanguessugas do Brasil, por Lúcio Vaz – Compre a partir de R$ 29,56.

Em "Sanguessugas do Brasil", o escritor e jornalista Lúcio Vaz sai a campo para mostrar os bastidores da corrupção que vem envergonhando o país nas últimas décadas. Não só envergonhando, mas empobrecendo a nação em todos os sentidos. Se já é difícil criticar alguém por um deslize qualquer, imagine, então, colher provas para desmascarar corruptos que até mandam matar os denunciantes. O repórter sai a campo de peito aberto, embora munido das cautelas da profissão.

2. Política, por João Ubaldo Ribeiro – Compre a partir de R$ 89,00.



Em Política, João Ubaldo Ribeiro escreve uma obra de não ficção que mantém as qualidades essenciais de sua obra ficcional: lucidez, criatividade, rigor narrativo. Mestre em ciências políticas, o escritor associa sua verve narrativa a um profundo conhecimento acadêmico para tratar de temas como poder, nação, soberania, democracias, ditaduras, partidos políticos, ideologias – com linguagem clara e em profundidade. Sem usar jargões nem impor qualquer visão particular, João Ubaldo decifrou alguns enigmas desta atividade inexorável à vida humana – a Política.

3. Um País sem Excelências e Mordomias, por Claudia Wallin – Compre a partir de R$ 69,77.

Ler este livro é algo obrigatório para todo deputado, senador, ministro, juiz, desembargador, governador, presidente, secretário, prefeito, vereador. E sobretudo para o eleitor. Para ele, é quase um guia de sobrevivência na selva da política brasileira. Claudia Wallin trata da Suécia mas é impossível não pensar no Brasil a cada parágrafo. Com cinismo, cólera, amargura. Ou com esperança. Porque não? Afinal, prova que existem políticos que desconhecem o tratamento de “Excelência”. Que não tem mordomias, não aumentam seu próprio salário, não tem gabinete próprio. Que usam transporte público e não estão na vida pública para fazer fortuna. E que respeitam – e muito ― o eleitor.

4. O espetáculo da corrupção: como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país, por Walfrido Warde – Compre a partir de R$ 18,70.

Um livro sobre como combater a corrupção sem destruir o país. Em O espetáculo da corrupção, o advogado Walfrido Warde radiografa os efeitos devastadores dos crimes de colarinho branco no Brasil e analisa os equívocos do sistema criado para enfrentar a roubalheira. Ele explica que não precisamos destruir o capitalismo brasileiro para combater a corrupção, não precisamos destruir as empresas para punir os empresários corruptos e tampouco precisamos destruir a política para prender os políticos corruptos. Mais do que criticar, Walfrido Warde apresenta soluções para que esse combate se aperfeiçoe – e possa superar os terríveis efeitos colaterais que produz.

5. A república das milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro, por Bruno Paes Manso – Compre a partir de R$ 44,90.

Dos esquadrões da morte formados nos anos 1960 ao domínio do tráfico nos anos 1980 e 1990, dos porões da ditadura militar às máfias de caça-níquel, da ascensão do modelo de negócios miliciano ao assassinato de Marielle Franco, este livro joga luz sobre uma face sombria da experiência nacional que passou ao centro do palco com a eleição de Jair Bolsonaro à presidência em 2018. Mistura rara de reportagem de altíssima voltagem com olhar analítico e historiográfico, A república das milícias expõe de forma corajosa e pioneira uma ferida profundamente enraizada na sociedade brasileira.

6. Pare de Acreditar no Governo: por que os Brasileiros não Confiam nos Políticos e Amam o Estado, por Bruno Garschagen – Compre a partir de R$ 44,90.

De Dom João VI a Dilma Rousseff, um compromisso inabalável uniu todos os governantes, inclusive aqueles chamados (erradamente, segundo o autor) de liberais ou neoliberais: a preservação do Estado monumental e mesmo o seu crescimento. Por quê? Para responder a esse conjunto de questões, o autor vasculha a história política do Brasil desde que os portugueses aqui chegaram até os dias de hoje. Com texto brilhante, leve, bem-humorado e informativo, recorrendo também às explicações de pensadores brasileiros e portugueses, tece uma espécie de conversa entre os intelectuais que refletiram sobre a cultura política do Brasil para narrar a história de um país cuja formação cultural se confunde com a onipresença da burocracia nacional.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.