4 dicas para quem pretende começar a investir em bitcoins

As notícias de que o mercado de bitcoins tem chamado a atenção de grandes empresas e corporações em todo o mundo e os exuberantes números apresentados pelo mercado das criptomoedas têm funcionado como um chamariz irresistível para jovens que buscam entrar no mundo dos investimentos.

Mas nem tudo são flores no mercado das criptomoedas, e assim como qualquer investimento, é um mercado sujeito a altos e baixos. Para começar a trilhar o admirável mundo novo dos bitcoins, é necessário estudá-lo e conhecer bem as suas regras, alerta o consultor de marketing Daniel Malferrari, da Walltime, corretora especializada em transações com bitcoins.

Veja quatro regras para quem pretende entrar no mercado de bicoins: