Vacina da Pfizer tem registro definitivo aprovado no Brasil

Depois de 17 dias de análise, a diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilânca Sanitária) aprovou o registro definitivo no Brasil da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer em parceira com a BioNTech. O imunizante é o primeiro a receber autorização permanente no país, já que as doses da CoronaVac e Oxford/AstraZeneca possuem apenas permissão para uso emergencial.

“O registro abre caminho para a introdução no mercado de uma vacina com todas as salvaguardas, controles e obrigações resultantes dessa concessão”, afirmou a diretora da Anvisa Meiruze Freitas.

Agora, aumenta a pressão para que o governo federal compre o imunizante. Desde junho de 2020, a Pfizer tenta negociar cerca de 70 milhões de doses, mas sem sucesso. O principal impasse está em uma cláusula contratual que isenta os fabricantes de possíveis efeitos adversos – ponto que a gestão do presidente Jair Bolsonaro não concorda. O artigo do contrato tem um padrão internacional. Até ontem, a vacina já havia sido comprada por 69 países

pelo mundo.

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), é uma das lideranças que encabeçam o movimento para destravar a compra da vacina da Pfizer. Ontem, ele apresentou um projeto de lei que, caso aprovado pelo Legislativo, fará com que o poder público passe a assumir riscos de qualquer vacina contra a covid-19 com registro definitivo ou autorização para uso emergencial na Anvisa.

De acordo com a proposta do parlamentar, a União, os estados e os municípios terão responsabilidade civil de eventos adversos após a vacinação.

O projeto de lei de Pacheco também autoriza a compra de vacinas pelo setor privado. No entanto, elas devem ser doadas integralmente ao SUS (Sistema Único de Saúde). Provavelmente, a proposta não terá resistência no governo federal, já que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também participou da reunião que definiu alguns pontos do projeto de lei.

Enquanto isso, no STF

O Supremo formou maioria ontem para validar a liminar do ministro Ricardo Lewandowski que permite a compra de vacinas por estados e municípios caso as doses ofertadas pelo Ministério da Saúde sejam insuficientes para atender a população local.

A decisão também permite a aquisição de vacinas autorizadas para distribuição comercial por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, Europa, China ou Japão, mas somente caso a Anvisa não se manifeste sobre a autorização destes imunizantes no país dentro do prazo de 72 horas previsto em lei.

‘Esperamos avançar nas negociações’

Assim que a Anvisa soltou o comunicado informando a aprovação definitiva da vacina da Pfizer em território brasileiro, a presidente da empresa no Brasil, Marta Díez, afirmou, em nota oficial, que a venda ao governo federal deve ser facilitada pela decisão da agência reguladora. “Esperamos poder avançar em nossas negociações com o governo brasileiro para apoiar a imunização da população do país.”

A executiva também cumprimentou os profissionais da Anvisa, que analisaram os documentos em 17 dias. “Gostaríamos de parabenizar a agência pela celeridade e profissionalismo que demonstrou em todas as etapas desse processo. Desde o início, trabalhamos em parceria com a Anvisa, apresentando documentos e informações, para que a avaliação de nossa vacina ocorresse no menor prazo possível, levando em consideração todas as etapas que esse processo exige”, comentou Díez.