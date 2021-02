Quina 5498 paga R$ 8,5 milhões nesta quarta-feira; saiba mais

A Quina desta quarta-feira está acumulada e deve pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas que serão sorteadas pela Caixa um prêmio total de R$ 8,5 milhões.

A aposta na Quina pode ser feita em qualquer casa lotérica do país até as 19h. A posta mais barata, com apenas 5 dezenas, custa R$ 2.

O sorteio da Quina será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha em tempo real os sorteios e divulga imediatamente o resultado no site e nas redes sociais. Acompanhe!

Sorteio Anterior

Ninguém fez a Quina no sorteio desta terça-feira, mas setenta e seis apostas acertaram a quadra. Cada uma delas ganhou R$ 8.860,79.

A Quina pagou ainda R$ 148,13 para 6.836 pessoas que acertaram o terno.

Veja os números sorteados nesta terça-feira para a Quina.