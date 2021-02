Prouni: último dia para matrícula de convocados em segunda chamada

Candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) para o primeiro semestre deste ano têm até esta quarta-feira (24) para efetuarem suas matrículas.

A lista de selecionados e o cronograma da matrícula pode ser acessado no site do Prouni (clique aqui).

Quem não foi selecionado na primeira e na segunda chamada pode ainda entrar na lista de espera de vagas.

Para isso, o aluno deve entrar no site do Prouni nos dias 1 e 2 de março e se inscrever na lista. O resultado será divulgado no próximo dia 5 de março e as matrículas deverão ser feitas entre 8 e 12 de março.

Foram oferecidas neste ano 162 mil bolsas de estudos em mais de 13 mil cursos em todo o país pelo Prouni. Deste total, 52 mil são bolsas para cursos à distância.