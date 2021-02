Programa do governo de SP abre mais de 8 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação

O Novotec Expresso abriu 8.355 vagas para 21 cursos gratuitos de qualificação profissional. O programa, do governo de São Paulo, é realizado em parceria com o CPS (Centro Paula Souza), instituição responsável pelas Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia).

No total, 15 regiões serão contempladas. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até 9 de março pelo site. As aulas têm previsão de início em 22 de março.

O Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec, que disponibiliza cursos de qualificação profissional com duração de 120 horas. No primeiro semestre de 2021, a modalidade será semipresencial.

LEIA TAMBÉM:

Jovens entre 14 e 24 anos com Ensino Fundamental completo podem se candidatar para uma vaga. O programa não utiliza exame de seleção e preza pela paridade de gênero dentro das turmas. A prioridade são estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual e das Etecs.

Computação em Nuvem, Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho, Criação de Sites e Plataformas Digitais, Desenho no AutoCAD, Design de Moda, Montagem e Manutenção de Microcomputadores e Programação Básica para Android são apenas alguns dos cursos disponíveis. Clique aqui para conferir a lista completa.