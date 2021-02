Previsão do tempo: frente fria traz risco de temporal para São Paulo

A passagem de uma frente fria pela costa do estado de São Paulo reforça as áreas de instabilidade de pode trazer temporais para a região sudeste nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

O calor continua na casa dos 30ºC nesta quarta-feira, mas a frente fria deve derrubar a temperatura nos próximos dias.

LEIA TAMBÉM:

Nesta quarta, a cidade enfrenta mais um dia de chuvas no período da tarde e noite.

A temperatura mínima prevista para esta quarta-feira é de 20º C.