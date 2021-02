Prefeituras endurecem quarentena ainda mais

Medidas restritivas para apertar ainda mais a quarentena, e que podem ser anunciadas hoje pelo estado para conter o avanço da covid-19 em São Paulo, já estão sendo tomadas por contra própria por diversas prefeituras.

O endurecimento das restrições ocorre no momento em que o estado bate o recorde de internações, com mais de 6,4 mil pessoas hospitalizadas em UTIs – número maior do que o registrado no pico da primeira onda, em junho passado, com 6,2 mil internados.

A ação mais extrema até aqui foi adotada por Araraquara, no interior, e outras cidades vizinhas, que determinaram rigoroso lockdown.

O transporte coletivo está parado e todo o comércio foi fechado – até mesmo os serviços essenciais, como bancos e postos de combustíveis. Só os mercados foram autorizados a fazer delivery.

Apenas farmácias e hospitais estão abertos e os moradores só devem sair de casa para trabalhar ou para atendimento médico. Quem for flagrado em outra atividade pode ser multado em R$ 120 – mais de 100 autuações já foram aplicadas.

Em Araraquara, a medida foi iniciada no domingo e acabaria no fim da noite ontem, mas foi prorrogada e agora valerá até as 6h do sábado, com leves flexibilizações. O uso do caixa eletrônico e dos postos foi liberado e mais serviços podem fazer delivery, como padarias e açougues.

A ação foi tomada para reduzir a pressão no serviço de saúde, que entrou em colapso por causa do aumento do número de internações em UTIs, que dobrou em um mês e deixou a região sem leitos disponíveis. A chegada da variante de Manaus pode ser uma das razões para a explosão da doença na região.

Mais restrições

Campinas, também no interior, está na fase 3-amarela do Plano São Paulo, mas decidiu instituir a fase 1-vermelha, a mais restritiva, todos os dias a partir das 21h para reduzir a circulação. Na mesma região, Paulínia, Valinhos e Vinhedo adiaram de março para 5 de abril o início das aulas na rede municipal.

Em São Bernardo, na Grande São Paulo, um toque de recolher vai começar a funcionar a partir de sábado, entre 22h e 5h. Quem descumprir, poderá ser multado em R$ 150. Empresas pagarão R$ 9 mil. O transporte público também terá restrições e a retomada das aulas presenciais nas escolas foi suspensa.

Um toque de recolher já funciona desde semana passada em Araras, na região de Piracicaba. A cidade vizinha de Leme iniciou uma restrição semelhante ontem e em São João da Boa Vista, no centro-leste do estado, a medida começa amanhã.

“Até novembro, não tínhamos mil mortos pela covid-19 em São Bernardo. Hoje, já são 1,5 mil. Ou seja, só em dezembro, janeiro e fevereiro, tivemos metade dos óbitos de quase todo o ano passado. As pessoas perderam o medo”, disse ontem em entrevista à Rádio Bandeirantes o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Entre as ações estudadas pelo governo, e que podem ser anunciadas hoje, estão a criação de um toque de recolher entre 22h e 5h, valendo para todo o estado, para que as pessoas permaneçam em casa nesse período.