Postos de combustível terão de mostrar composição do preço

Com a Petrobras ainda contando os bilhões em prejuízos gerados com a interferência do presidente da República na estatal, Jair Bolsonaro agiu ontem para dar satisfação aos descontentes com as constantes altas nos combustíveis.

O governo federal publicou decreto que obriga os postos a informar em placas visíveis a composição dos preços dos combustíveis automotivos. Os estabelecimentos têm 30 dias para se adaptar à nova norma.

Os informativos terão de conter o valor médio regional no produtor ou no importador e o preço de referência para impostos (ICMS, o valor do ICMS, o valor de PIS/Pasep/Cofins e o valor da CIDE-combustíveis).

Os postos também deverão divulgar os valores reais e os promocionais, quando aplicado, por exemplo, descontos em aplicativos de fidelidade.

A Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes) disse ontem que os postos terão dificuldade para cumprir o decreto porque são substituídos tributariamente. “Ou seja, quando o posto recebe a gasolina e o diesel, o imposto já foi recolhido nas etapas anteriores da cadeia”, diz em nota.

Bolsonaro tem rebatido críticas sobre o aumento dos derivados de petróleo vendido pela Petrobras nas refinarias com o argumento de que os impostos estaduais são os maiores empecilhos para baratear o produto. “Quando você vê a nota fiscal, também não sabe quanto de imposto é federal, quanto é estadual, quanto é a margem de lucro dos postos e quanto se paga também na questão da distribuição. Você não sabe de nada, é uma caixa-preta”, disse o presidente no sábado passado.

Os sucessivos aumentos na gasolina, diesel e GLP (gás de cozinha) estão relacionados à política de paridade internacional adotada desde 2017 pela Petrobras. A justificativa para acompanhar o valor do petróleo no mercado externo é tornar o país competitivo também para importadores e manter o mercado interno abastecido.

Mas o quarto reajuste do ano na quinta-feira e a alta acumulada de 27,5% para o diesel e 34,8% para a gasolina em 2021 irritaram Bolsonaro, que no dia seguinte anunciou a substituição do atual presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, pelo general Joaquim Silva e Luna, atual diretor da Itaipu Binacional.

A ação foi vista pelo mercado como interferência política. Em dois dias, a Petrobras perdeu aproximadamente R$ 100 bilhões em valor de mercado. Anteontem, as ações da empresa caíram 21,51%. Mas o pregão de ontem mostrou leve recuperação, com alta de 12,17%.

Bolsonaro voltou a defender ontem que não interferiu empresa. “O que eu interferi na Petrobras? Alguém responde aí? O que eu falei para baixar o preço? Nada, zero.” Mas ele criticou mais uma vez a atual gestão. “Tem muita coisa errada, o novo presidente vai dar uma arrumada lá [Petrobras]”, acrescentou.

O conselho de administração da Petrobras aprovou ontem o pedido do governo de convocação de uma assembleia para incluir o nome do general Silva e Luna no colegiado.