Chuva de like! Fãs de ‘De repente 30’ param o Instagram com encontro de Jennifer Garner e Mark Ruffalo

“Trinta, a idade do sucesso”. Mesmo sem ter assistido ao filme ‘De repente 30’ (‘13 going to 30’ – título original), provavelmente você já ouviu essa frase em algum lugar. A frase é uma das mais icônicas da trama e é falada pela personagem de Jennifer Garner, que interpreta Jenna Rink, uma menina de 13 anos que é transportada aos 30 anos.

Foto: Divulgação

O filme é de 2004 e, 17 anos depois, os dois atores subiram em suas redes sociais uma foto juntos. Juntas, as publicações em ambos os perfis conseguiram mais de 3 mil likes e cerca de 48 mil comentários. “Reconectando-se com um velho amigo. Alguém sabe onde podemos conseguir Razzles no Canadá?”, escreveu Ruffalo. Razzles é um doce que faz parte da infância dos personagens no filmes. Os fãs entenderam a conexão da legenda com a trama e comentaram: “Jenna & Matty! ❤️”.

Foto: Divulgação

Na trama, Mark Ruffalo e Matt, apaixonado por Jenna desde os tempos de escola. Eles se reencontram depois dos 30 e Jenna se dá conta de que sua vida se transformou em um pesadelo, rodeado de más condutas profissionais e traições.