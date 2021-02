Mega-Sena de R$ 42 milhões: pronto para ficar milionário?

Nesta quarta-feira, o sortudo que conseguir desvendar o enigma das 6 dezenas mágicas da Mega-Sena vai garantir que nunca mais vai faltar dinheiro em sua vida. O sorteio do concurso 2.347 vai pagar nada menos do que um prêmio de R$ 42 milhões.

É tanto dinheiro que se apenas um apostador ganhar toda a bolada e resolver aplicar apenas na poupança, cujo juros é considerado o menor do mercado, vai levar para casa, por mês, R$ 48,6 mil de juros.

As apostas na Mega-Sena milionária desta quarta-feira podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. A aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

