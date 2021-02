ANTT aprova redução do pedágio na Via Dutra a partir de sábado

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) aprovou na última terça-feira (dia 23) a redução no preço do pedágio para os próximos meses na rodovia Presidente Dutra. As novas tarifas entram no vigor já neste sábado (dia 27).

O valor cobrado para automóveis passa de R$ 15,20 para R$14,20 nas praças de Moreira César, Itatiaia, Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viúva Graça (Viuvinha); de R$ 3,70 para R$ 3,50, na praça de Arujá e cabines avançadas de Arujá (Rodoanel), Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$6,70 passa para R$ R$ 6,20, na praça de pedágio de Jacareí e cabines avançadas de Jacareí.

Leia também:

Além disso, a agência decidiu prorrogar por mais um ano o contrato de concessão da via com a empresa NovaDutra. O contrato antigo valia até este domingo (dia 28).

A prorrogação ocorre uma vez que a licitação para a escolha da nova empresa que vai administrar a rodovia está atrasada.