‘500 mil mortos é a prova para os negacionistas’, diz Anthony Fauci

Um dia depois dos Estados Unidos atingirem a marca dos 500 mil mortos pela covid-19, o infectologista Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca e diretor do CDC (Centro de Controle de Doenças Infecciosas), lamentou que os americanos tenham sido convencidos a não usar a máscara e manter o isolamento social para evitar a doença.

“Me dói quando vejo coisas como ter que implorar para que as pessoas façam o tipo de coisa que você sabe que funciona – como o uso de máscara e a separação física”, disse Fauci em entrevista à CNN.

O número de vítimas da covid-19 nos EUA é o mais alto do mundo e o dobro do Brasil, que ocupa o segundo lugar no ranking.

Especialistas norte-americanos afirmam que diversos fatores contribuíram para os índices atuais. Entre eles, a falta de mensagens claras da liderança do país – o então presidente Donald Trump -, além de líderes estaduais e locais que afrouxaram as restrições muito rapidamente.

À CNN, o conselheiro da Casa Branca disse que foi “doloroso” assistir hospitais lotados pela covid-19 e observar o negacionismo das pessoas. “Nessas mesmas regiões, havia pessoas que negavam que isso estava acontecendo, dizendo: ‘São notícias falsas, são um engano.’ Quero dizer, como você poderia dizer isso quando as pessoas em seu próprio estado, sua própria cidade, estão morrendo? Aqui estamos nós hoje, olhando para 500 mil americanos que morreram”, lamentou o infectologista. Que completou: “Essa é a prova do que realmente está acontecendo. Você não pode negar isso.”

No entanto, com a vacinação em massa contra a covid-19 nos EUA, Fauci acredita que em breve o país deve atualizar a cartilha de restrições para as pessoas “completamente imunizadas”. O CDC buscará entender quais medidas podem ser relaxadas quando americanos tiverem mais membros de suas famílias vacinados – 65 milhões já receberam imunizantes por lá.

O presidente Joe Biden afirmou ontem não ser possível prever ainda quando o quadro no país se normalizará, mas expressou otimismo ao dizer que o vírus “será derrotado”.