Saiba mais sobre o sorteio da Lotofácil desta terça-feira

Nesta terça-feira, a Lotofácil sorteia o prêmio regular de R$ 1,5 milhão, de acordo com os dados do site da Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Lotofácil é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e divulgado pelo Metro World News em tempo real em seu site e nas redes sociais.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita em qualquer agência bancária do país até 19h.

Sorteio da Lotofácil desta segunda-feira

No sorteio de segunda-feira, quatro apostas dividiram o prêmio principal da Lotofácil. Foram dois de Brasília, um de Ibirite, em Minas Gerais, e 1 de Serranópolis do Iguaçu, no Paraná. Cada um deles ganhou R$ 327.090,35.

Veja os números que foram sorteados na segunda-feira.

A Lotofácil pagou ainda R$ 1.097,77 para 357 jogadores que acertaram apenas 14 dezenas entre as 15 sorteadas.