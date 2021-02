Receita libera consulta de lote residual do IRPF

A Receita Federal liberou nesta terça-feira a consulta ao lote residual da restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

No total, 113.121 contribuintes deverão receber a partir do dia 26 de fevereiro suas restituições, que somam cerca de R$ 183 milhões.

Para verificar se sua declaração foi liberada, basta acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal) e ir ao Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

Se houver algum erro notificado pela Receita, o contribuinte pode fazer a entrega da declaração retificadora.

É possível ainda baixar o aplicativo da Receita para tablets e smartphones e consultar diretamente a base de dados da Receita Federal.

A restituição do lote residual será creditada na conta corrente informada na declaração. Caso o contribuinte com restituição liberada não receba o crédito, deve entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento pelo telefone 4004-0001 (nas capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).