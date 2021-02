Polícia Civil muda rotina dos distritos da capital paulista; confira as alterações

A Polícia Civil do Estado de São Paulo vai alterar a rotina de trabalho nas delegacias da cidade de São Paulo. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (dia 23).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as mudanças foram impulsionadas pelo uso da tecnologia e ampliação dos registros pela delegacia eletrônica – 40% a mais desde o início da pandemia. A ideia é reforçar as atividades de investigação de crimes complexos pelas unidades de bairro, que passarão a ter policiais dedicados integralmente a essa função, uma vez que os flagrantes serão registrados nas 34 CPJ (Centrais de Polícia Judiciária) da Capital – 27 nos Distritos Policiais e 7 das Delegacias de Defesa da Mulher.

Com o novo plano funcional e as novas escalas trabalho, as CPJ também contarão com um reforço nos seus quadros. Os policiais em início de carreira atuarão nas unidades que são destinadas prioritariamente ao atendimento ao público e forças de segurança.

As equipes serão compostas por um delegado, um escrivão e, no mínimo, dois agentes operacionais.

Independentemente da natureza da ocorrência, todas as unidades policiais estão aptas e deverão prestar atendimento aos cidadãos sempre que procuradas. Para aqueles que preferem registrar o boletim de ocorrência sem sair de casa, a delegacia eletrônica segue disponível.