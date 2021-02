São Paulo relaxa restrição para bebidas alcoólicas em restaurantes

Os restaurantes das cidades classificadas na fase 3-amarela do Plano São Paulo, como a capital, ganharam mais duas horas para servir bebidas alcoólicas ao seus clientes.

A permissão, antes limitada até as 20h, agora passa para até as 22h, mesmo horário em que os estabelecimentos devem ser fechados. A regra também se estende para as lojas de conveniência.

“O consumo de bebida alcoólica poderá ser realizado até 22h, respeitando a capacidade de 40% dos estabelecimentos, com todos sentados”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Nas cidades que estão na fase 3-amarela, os bares seguem regras diferentes dos restaurantes e devem fechar mais cedo, podendo funcionar só até as 20h. O setor é um dos que mais têm protestado contra a quarentena do Plano São Paulo.