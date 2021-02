Previsão do tempo: Calor não será intenso e chuvas continuam no final da tarde

São Paulo tem mais um dia típico que começa com sol e acaba com chuva. Se for sair de casa, não esqueça o kit do paulistano de guarda-chuva e um casaco leve nesta segunda-feira.

A temperatura máxima prevista é de 29ºC no decorrer da tarde, mas com as pancadas de chuva da tarde e da noite ela pode cair até perto da mínima, de 18º C.

Uma frente fria se aproxima da região sudeste e no decorrer da semana as temperaturas devem cair ainda mais e trazer mais temporais para a Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.