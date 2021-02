Empresas devem enviar informe do IRPF 2021 até sexta-feira

Empresas têm até a próxima sexta-feira para enviar aos contribuintes os informes e rendimentos do ano 2020 para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021.

O prazo para entrega do Imposto de Renda neste ano deve ser divulgado nesta terça-feira pela Receita Federal.

O informe pode ser enviado pelo correio, e-mail ou por dispositivos móveis. O contribuinte pode entrar em contato com a empresa e confirmar se o informe já está disponível para consulta.

Os aposentados e os pensionistas do INSS já podem consultar as informações por meio do portal Meu INSS ou aplicativo para Android e iOS.