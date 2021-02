Mais de 12 mil presos de São Paulo farão o Enem PPL

Nos dias 23 e 24 de fevereiro será aplicado o Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade). Neste ano, 12.778 homens e mulheres encarcerados no Estado de São Paulo estão inscritos para a realização da prova.

O exame é aplicado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e tem o mesmo grau de dificuldade do Enem tradicional.

Os candidatos também podem utilizar o desempenho como mecanismo único, alternativo ou complementar para o acesso à universidade.

Com o objetivo de treinar os inscritos no Enem PPL, a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) ofereceu cursinho preparatório. As aulas online começaram no dia 25 de janeiro e ocorrem até esta segunda-feira (dia 22), totalizando 160 horas .

A medida é uma parceria do Grupo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade da Coordenadoria de Reintegração Social da Pasta com o Instituto Seb.