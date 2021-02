Exposição virtual revela viagem do pintor José Cláudio da Silva à Amazônia

O projeto “Exposições Virtuais” do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo apresenta a exposição virtual “A Amazônia de José Cláudio da Silva: a bordo do Garbe, com Paulo Vanzolini”.

A mostra traz um mapa interativo com o roteiro da expedição científica à Amazônia retratada pelo artista entre o final de outubro e meados de dezembro de 1975.

A exposição é uma viagem pelos locais visitados por Silva em uma aventura pelos rios Amazonas, Madeira e alguns afluentes organizada por Paulo Vanzolini, compositor e zoólogo, que na ocasião coletou amostras para a coleção do Museu de Zoologia da USP (Universidade de São Paulo).

As obras estão disponíveis até abril no portal do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo.