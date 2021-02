Avião sofre queda em piscina de resort aeronáutico em MG; confira imagens

Um avião monomotor de pequeno porte, com 3 tripulantes, caiu recentemente, de maneira inusitada, na piscina de um resort aeronáutico, que fica à beira do lago de Furnas, localizado no estado de Minas Gerais.

A situação, que gerou pânico nas pessoas que estavam no local, terminou, por sorte, sem nenhum dos visitantes do resort feridos, o que poderia agravar ainda mais o impacto sofrido pela tripulação do avião, que infelizmente não teve o mesmo resultado.

Sobre os 3 últimos citados anteriormente, dois deles foram levados de helicóptero para o hospital e um deles resgatado pelo SAMU.

De acordo com informações levantadas, a pequena aeronave havia decolado do município de Pará de Minas e tinha como destino Bragança Paulista, local em que passaria por uma manutenção para ter novamente seu Certificado de Aeronavegabilidade, que atualmente se encontra suspenso.

Segundo os Bombeiros de Minas Gerais, acredita-se que o acidente aconteceu devido a uma falha no motor. A informação não foi confirmada ainda.

Por fim, não foram revelados detalhes sobre o atual estado de saúde dos tripulantes que foram resgatados.

Confira abaixo imagens que foram divulgadas e que mostram o resultado do acidente (Com Aeroin).