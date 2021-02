Motorista de Uber encontra R$ 15 mil e devolve a passageiro

Na noite da última quinta-feira, 18, o motorista de aplicativo Francisco Lima, 28 anos, encontrou o um pacote com R$ 15 mil reais após uma corrida em Fortaleza, Ceará. "Ele desceu do carro às pressas, no telefone, pagou a corrida e desceu", relata.

Após deixar o passageiro em seu destino, o motorista foi para casa, quando recebeu uma mensagem do cliente no aplicativo relatando que talvez poderia ter deixado uma sacola de dinheiro no veículo. "Disse a ele que não se preocupasse, que eu já tava indo deixar o dinheiro na casa dele. E foi o que eu fiz", disse Francisco.

Leia mais:

"Quando eu vi, a única coisa que pensei foi em devolver para o proprietário, pois não era meu e não tinha por que tomar posse daquele dinheiro", disse Francisco em entrevista ao jornal local Diário do Nordeste.

Não foi a primeira vez que Francisco devolveu algo de valor aos passageiros esquecidos. Ele relatou que certa vez, um influenciador digital esqueceu o celular no seu carro. Francisco usou as redes sociais para encontrar o rapaz e teve sucesso na busca. "Se acontecer outras mil vezes, eu irei fazer o máximo possível para entregar o que for da pessoa", finalizou.