Estação da Luz terá novo túnel de transferência, anuncia CPTM

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) publicou nesta semana do Diário Oficial do Estado de São Paulo o edital para projeto e obras para a construção de um túnel que ligará o saguão 2 da Estação Luz à Linha 4-Amarela de Metrô. A estação atende as Linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM, além das Linhas 1-Azul e 4-Amarela de metrô.

O prazo previsto para elaboração do projeto e a execução da obra é de 36 meses, com valor estimado de cerca de R$ 68 milhões. O novo túnel terá início no entroncamento entre o saguão 2 da Estação Luz e o acesso atual na Rua Cásper Líbero. A obra irá desafogar a parte inferior da estação na ligação com as Linhas 1-Azul e 4-Amarela.

Na plataforma central está prevista a instalação de duas novas escadas rolantes e a construção de duas novas escadas fixas. O projeto também prevê a readequação dos sanitários no mezanino do corredor principal e a construção de mais dois sanitários para pessoas com necessidades especiais.

Além disso, será construído um novo acesso à CPTM na Rua Cásper Líbero, ao lado da entrada da Linha 4-Amarela. As atuais entradas, na mesma rua, serão fechadas.