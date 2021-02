Está com sorte? Veja os números sorteados para a Lotofácil neste sábado

Quem acertar as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil neste sábado vai levar para casa um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com as estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil neste sábado são:

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16- 17 – 19 – 21 – 22

No sorteio desta sexta-feira, um apostador de São Jerônimo da Serra, no Paraná, ganhou sozinho a Lotofácil e levou para casa um prêmio de R$ 1.333.409,21.

Quem não conseguiu acertar todas as dezena, mas fez 14 pontos também foi premiado. Trezentos e sessenta e uma apostas ganharam R$ 1.106,39.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.445 pessoas que acertaram 13 números.

Veja os números da Lotofácil de sexta-feira.