SPTrans reforça frota de linhas da USP para realização da Fuvest

A Prefeitura de São Paulo vai reforçar a operação de duas linhas que fazem o percurso entre a Estação Butantã e a USP (Universidade de São Paulo) neste domingo (dia 21) por conta da 2ª fase de provas da Fuvest.

As linhas 8012/10 e 8022/10, ambas denominadas Metrô Butantã – Cidade Universitária, terão suas frotas reforçadas em um ônibus extra cada no domingo. Com o acréscimo, a linha 8012/10 passará de 45 para 51 partidas programadas, enquanto a 8022/10 passa de 43 para 55, diminuindo o intervalo entre ônibus.

Na segunda-feira (dia 22), segundo dia de provas, estão programadas 91 partidas para a linha 8012/10 e 107 partidas para a 8022/10.