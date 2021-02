Rodízio em São Paulo: veja as placas com restrição nesta sexta-feira

Carros com placa de São Paulo final 9 e 0 estão proibidos de transitar no Centro Expandido de São Paulo entre as 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas desta sexta-feira, região que faz parte do rodízio municipal de veículos.

O CENTRO EXPANDIDO É DELIMITADO PELAS SEGUINTES VIAS:

– Marginais Tietê e Pinheiros;

– Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo;

– Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul;

– Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã;

– Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga;

O carro flagrado em local e horário não permitido pelo rodízio municipal receberá uma multa de R$ 130,16 e o condutor ganhará 4 pontos na CNH.