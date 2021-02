Quina acumulada paga R$ 3,6 milhões nesta sexta-feira

O concurso 5495 da Quina está com premiação acumulada e deve pagar nesta sexta-feira ao sortudo jogador que acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 3,6 milhões, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até 18h. A aposta simples custa R$ 2.

É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

O Metro World News acompanha os sorteios e divulga os resultado em tempo real.

SORTEIO ANTERIOR

Ninguém levou o prêmio principal da Quina no sorteio de quinta-feira, mas 85 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 5.689,94.

Outros 5.559 pessoas acertaram o terno e ganharam, cada uma, R$ 130,83.

Veja os números do sorteio anterior.