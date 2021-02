Concurso 2154 da Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 5,5 milhões

O sorteio da Lotomania desta sexta-feira está com um prêmio acumulado de R$ 5,5 milhões para quem acertar as 20 dezenas sorteadas, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O sorteio será realizado a partir das 20h em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

O Metro World News acompanha o sorteio e divulga o resultado a partir das 20h.

Sorteio Anterior

O último sorteio da Lotomania foi na quarta-feira, quando o sorteio acumulou novamente.

Cinco jogadores acertaram 19 dezenas e cada um deles ganhou R$ 59.370,89.

Mais 73 apostas acertaram 18 pontos e cada um deles ganhou R$ 2.541,56.

Veja os números do sorteio anterior