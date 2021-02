São Paulo deve ter outro dia de fortes pancadas de chuva no final da tarde

Mais uma vez o paulistano deve enfrentar um final de tarde com fortes pancadas de chuvas em várias regiões da cidade nesta quinta-feira, de acordo com a previsão da Climatempo.

O dia amanhece com sol, e como tem ocorrido com normalidade, a nebulosidade vai aumentando no decorrer do dia e culmina com as fortes chuvas.

LEIA TAMBÉM:

Nesta quinta o temporal deve vir acompanhado de fortes chuvas e trovões.

A temperatura máxima prevista é de 29º C. A mínima, 19ºC.