Quase 5 mil tartarugas são salvas por voluntários no Texas

Cerca de 4.700 tartarugas marinhas foram salvas por voluntários da cidade de South Padre Island, no Texas. Os animais estavam paralisados por conta do frio e os moradores se voluntariaram para levá-los a um centro de convenções onde ficarão até que a temperatura do mar volte a subir.

"É um acontecimento sem precedente", disse Wendy Knight, diretor-executivo do centro de pesquisas Sea Turtle Inc, que comanda a campanha de salvamento das tartarugas. Ele disse que, em um inverno comum, o número de tartarugas que aparece nas praias é bem inferior ao que aconteceu nos últimos dias. Normalmente, chegam de 100 a 500 tartarugas.

Leia mais:

A previsão é de mais neve e chuva gelada, já que os Estados Unidos estão cobertor por uma massa de ar ártico e isso tem sido a causa da queda das temperaturas. Em Nebraska, os termômetros registraram -35ºC. Em Dallas, no Texas, foram marcados -17ºC.

A onda de frio histórica que atinge o estado do Texas e a região sul dos Estados Unidos já deixou 21 pessoas mortas e 3,4 milhões estão sem energia elétrica. A Prefeitura de Houston pediu para que as empresas que ainda tenham energia elétrica pudessem abrir as suas portas e acolher as pessoas que estão sem energia elétrica para se aquecer. Autoridades pediram para que os moradores não usem aquecedores a propano e nem churrasqueiras portáteis para o aquecimento dentro das casas por conta do risco de envenenamento por monóxido de carbono.

A campanha de vacinação também parou no Texas, mas deve voltar até o final de semana. A expectativa é que o frio siga até sexta-feira, 19.