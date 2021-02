Mega-Sena não teve ganhadores; prêmio vai para R$ 34 milhões

Nenhum jogador conseguiu acertar as seis dezenas mágicas do concurso 2345 da Mega-Sena, nesta quarta-feira, e o prêmio acumulado para o sorteio de sábado saltou para R$ 34 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Setenta e cinco apostas chegaram bem perto de tornarem seus apostadores novos milionários da Mega-Sena, mas infelizmente chegaram apenas nas 5 dezenas e cada um deles ganhou R$ 30.067,59.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 648,19 para 4.970 jogadores que acertaram somente a quadra.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

07 – 16 – 19 – 22 – 28 – 55

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (20), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até 18h. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.