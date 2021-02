Mais de 90 mil mulheres se inscrevem em programa para atuar em escolas de São Paulo

O POT (Programa Operação Trabalho) Volta às Aulas, da Prefeitura de São Paulo, encerrou na última quarta-feira (dia 17) as inscrições para as mulheres que desejam trabalhar no reforço da aplicação dos protocolos sanitários e de distanciamento social nas escolas municipais. Ao todo, foram recebidas 91.783 inscrições para as 4.590 vagas destinadas a mães de alunos e mulheres com idade entre 18 e 50 anos.

A seleção das candidatas será feita pelos técnicos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) entre os dias 18 e 24 de fevereiro. A convocação para a entrega da documentação será feita por e-mail e telefone, com horário marcado, nos 25 postos do Cate.

As selecionadas receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.155,00 mensais para uma carga de trabalho de 30 horas semanais. O período de atividades terá duração de seis meses.

Entre as atividades do contrato de trabalho estão tarefas como o monitoramento do cumprimento das normas de distanciamento social, uso correto da máscara e do álcool gel, apoio às boas práticas de higienização e segurança como aferição de temperatura, higienização de equipamentos escolares e ambientes de uso coletivo.

Para fazer parte do POT, as selecionadas devem estar desempregadas há mais de quatro meses e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa da família.