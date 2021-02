Lotofácil também não tem ganhadores e agora prêmio chega a R$ 7 milhões

Esta quarta-feira não foi o dia de sorte dos apostadores da Lotofácil, que assim como a Mega-Sena, também acumulou seu prêmio principal.

No sorteio desta quinta-feira (18), o jogador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal vai levar para casa um prêmio estimado de R$ 7 milhões.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 18h em todas as casas lotéricas do país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Os números sorteados nesta quarta-feira para a Lotofácil foram:

01 – 02 – 04 – 05 – 07

12 – 13 – 14 – 16 – 18

20 – 21 – 22 – 24 – 25