IPVA SP: placa final 5 tem que pagar segunda parcela nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira vence o prazo para os donos de carro com placa de São Paulo final 5 pagarem a segunda parcela ou quitarem o imposto à vista, sem desconto.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, diretamente no guichê ou nos caixas de autoatendimento apenas com o número do Renavam. É possível ainda pagar pelo Internet Banking ou nas casas lotéricas de todo o país.

A multa por atraso no pagamento do IPVA é de 0,33% ao dia, mais juros de mora, com base na taxa Selic. Após 60 dias de atraso, a multa passa a ser fixada em 20% do valor do imposto.

