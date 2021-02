Com dose da Pfizer, Japão começa vacinação

O Japão iniciou ontem a vacinação de trabalhadores da área de saúde contra a covid-19. Cerca de 40 mil médicos e enfermeiros de 100 hospitais receberam a primeira dose do imunizante fabricado pelas empresas Pfizer/BioNTech, aprovado para uso no país no último domingo.

“Estamos iniciando a vacinação, que é tida como a arma mais potente no combate ao novo coronavírus. Esperamos que um grande número de pessoas seja vacinado depois de compreender precisamente os benefícios e os riscos”, disse o chefe do programa de vacinação, Kono Taro.

Segundo o plano japonês, a imunização de outros 3,7 milhões de trabalhadores da saúde deve começar em março. Outras 36 milhões de pessoas de 65 anos ou mais devem ser imunizadas a partir de abril.

O governo pretende obter vacinas suficientes para seus 126 milhões de habitantes até meados de 2021. Uma distribuição completa pode levar um ano, alertou Kono Taro.

O Japão enfrenta preocupações com o fornecimento de vacinas nos próximos meses. Há temores de que milhões de doses sejam desperdiçadas em virtude da falta de seringas especiais necessárias para maximizar a quantidade de doses de cada frasco.

O Centro Médico de Tóquio informou que, até o momento, tem suprimentos suficientes das seringas necessárias para extrair seis doses de cada frasco, e que planeja inocular 60 pessoas por dia a partir de hoje para minimizar a quantidade de vacina que poderia ser desperdiçada e monitorar as pessoas que receberem uma dose.

Olimpíadas

A distribuição da vacina será essencial para o sucesso da Olimpíada, adiada no ano passado e reagendada, constatou o premiê japonês, Yoshihide Suga. Após o adiamento no ano passado, a Olimpíada de Tóquio está prevista para ser realizada entre 23 de julho e 8 de agosto.

De acordo com o vice-ministro da Saúde, Hiroshi Yamamoto, a vacinação iniciada ontem no Japão ontem é “o primeiro grande passo para acabar com o coronavírus”.