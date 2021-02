Aulas presenciais são retomadas nas Etecs nesta quinta-feira

Estudantes das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) retomaram as aulas presenciais a partir desta quinta-feira (dia 18) em São Paulo.

Diversas unidades do Centro Paula Souza começaram a receber até 35% dos alunos matriculados, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Neste primeiro semestre, o ensino será híbrido.

Cada Etec apresentou à Unidade do Ensino Médio e Técnico um plano de retomada, informando número de alunos, professores e servidores que circularão diariamente nas dependências da escola.

Nesta quinta-feira, 164 Escolas Técnicas e classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a supervisão de uma Etec – abriram as portas. Nos dias 22 de fevereiro e 1º de março está prevista a reabertura em outras escolas.

As Etecs podem retomar as atividades presenciais em qualquer das fases do Plano São Paulo.