5 minutos de skincare noturno para uma pele perfeita no dia seguinte

Nada melhor do que acordar com as energias renovadas e com a pele com aspecto de pele descansada. O que fazemos na noite anterior pode dizer muito sobre qual será a aparência da nossa pele no dia seguinte. “Para garantir a eficácia e segurança da sua rotina de skincare, é essencial investir em dermocosméticos”, explica a média dermatologista Lilia Guadanhim, em entrevista ao DermaClub.

Listamos algumas dicas que podem ser úteis para uma rotina noturna de cuidados com a pele. Lembre-se sempre de consultar seu médico dermatologista para entender as necessidades da sua pele e estabelecer uma rotina adequada ao seu tipo de pele.

Limpeza

“Nunca durma de maquiagem”, com certeza você já ouviu essa frase da sua mãe. Ela está certa! O primeiro passo de qualquer rotina de skincare é o demaquilante que vai retirar tanto a maquiagem, quanto outras impurezas que estão na pele.

Após o demaquilante, use um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele. “Limpar a pele duas vezes ao dia, ajuda a remover o excesso de poluição, aliás, já é provado cientificamente que a poluição pode causar até manchas na pele, além disso, quando a sua pele não é limpa adequadamente, você impede que os produtos sejam absorvidos com eficácia”, explica a dermatologista Denise Lage, especialista em dermatoscopia.

Nutrição

Uma etapa que faz toda a diferença no skincare noturno é a nutrição. É a hora de usar seu creme antirrugas favorito, dermocosméticos ricos em vitaminas C e E e também os que estimulam a pele a produzir ácido hialurônico, promovendo um efeito de preenchimento e combatendo a celulite.

Hidratação

Último e importantíssimo passo para a sua pele antes de dormir. O hidratante vai repor a água da sua pele perdida durante o dia, o que é importantíssimo para um aspecto radiante e uniforme.