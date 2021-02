Nova cepa do coronavírus já circula pelo Brasil

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) confirmou na terça-feira (16) que a nova cepa do coronavírus, detectada pela primeira vez no estado do Amazonas, já circula no Rio de Janeiro. No entanto, ainda não é possível afirmar se a transmissão da variante chamada P.1 ocorreu dentro do estado ou se o paciente infectado contraiu a doença em viagem.

Segundo o médico Amílcar Tanuri, professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), “era previsível” que a variante chegaria ao estado, uma vez que já havia sido localizada no interior de São Paulo. Também já há registro da nova cepa em estados como Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina e Bahia.